Vienna Insurance Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Der Aktienkurs der Vienna Insurance Wiener Versicherung hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor sehr positiv entwickelt. Mit einer Rendite von 20 Prozent liegt das Unternehmen um mehr als 3 Prozent über dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Versicherung"-Branche von 10,99 Prozent kann die Vienna Insurance Wiener Versicherung mit einer Rendite von 9,02 Prozent überzeugen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz lässt sich sagen, dass die Diskussionsintensität im Netz als mittel eingestuft wird, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls gering, was auch zu einer neutralen Einstufung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Vienna Insurance Wiener Versicherung zeigt bei einem Niveau von 16 eine positive Entwicklung und wird daher als "Gut" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit einem Wert von 44,71 auf eine neutrale Einschätzung hin.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt die Vienna Insurance Wiener Versicherung mit 5,08 Prozent aktuell nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 4,87 Prozent. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Insgesamt ergibt sich aus diesen verschiedenen Bewertungskriterien eine positive Gesamteinschätzung für die Vienna Insurance Wiener Versicherung.