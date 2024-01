Vienna Insurance Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Für die Vienna Insurance Wiener Versicherung zeigt der aktuelle RSI einen Wert von 50, was auf ein neutrales Signal hinweist. Eine Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt einen Wert von 41, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einstufung für die RSI.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Vienna Insurance Wiener Versicherung bei 25,31 EUR. Da der Aktienkurs bei 26,45 EUR liegt, ergibt sich ein Abstand von +4,5 Prozent, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) zeigt mit einem Niveau von 26,07 EUR eine Differenz von +1,46 Prozent, was zu einem weiteren neutralen Signal führt. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

In Bezug auf die Dividende liegt die Vienna Insurance Wiener Versicherung mit einer Dividende von 5,08 % leicht über dem Branchendurchschnitt von 4,87 %. Die Differenz von 0,21 Prozentpunkten führt zu einer neutralen Einstufung.

Fundamental betrachtet weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Vienna Insurance Wiener Versicherung einen Wert von 7 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 13,2 einer Unterbewertung um ca. 46 Prozent entspricht. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.