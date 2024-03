Vienna Insurance Aktie: Das ist einfach klasse!

Die Vienna Insurance Wiener Versicherung bietet derzeit eine Dividendenrendite von 5 Prozent, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 4,74 Prozent. In der Kategorie Dividende erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung, da sie einen leicht höheren Wert als vergleichbare Unternehmen in der "Versicherung"-Branche aufweist.

In Bezug auf den Aktienkurs hat die Vienna Insurance Wiener Versicherung in den vergangenen 12 Monaten eine Rendite von 25,69 Prozent erzielt, was mehr als 5 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Finanzen" liegt. Im Vergleich zur mittleren Rendite der "Versicherung"-Branche von 19,32 Prozent liegt die Rendite des Unternehmens sogar um 6,37 Prozent darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Aktie von Vienna Insurance Wiener Versicherung wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft, da das KGV mit 7,77 insgesamt 70 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Versicherung", der 25,96 beträgt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

In der technischen Analyse wird die Vienna Insurance Wiener Versicherung ebenfalls positiv bewertet. Der gleitende Durchschnittskurs zeigt, dass der Wert der Aktie um +10,29 Prozent über dem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage weist mit +5,34 Prozent eine Abweichung auf. Insgesamt erhält die Aktie daher in der technischen Analyse das Rating "Gut".

Insgesamt ist die Vienna Insurance Wiener Versicherung in verschiedenen Kategorien positiv bewertet worden, was auf eine gute Performance des Unternehmens hinweist.