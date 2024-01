Vienna Insurance Aktie: In Lauerstellung

Weitere Suchergebnisse zu "Gores Holdings IX Inc":

Der Aktienkurs von Vienna Insurance Wiener Versicherung hat in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 20 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Versicherungsbranche im Durchschnitt um 10,96 Prozent gestiegen, was einer Outperformance von +9,04 Prozent für Vienna Insurance Wiener Versicherung entspricht. Im Finanzsektor lag die durchschnittliche Rendite bei 16,42 Prozent, wobei Vienna Insurance Wiener Versicherung um 3,58 Prozent über diesem Wert lag. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite für die Aktie von Vienna Insurance Wiener Versicherung liegt aktuell bei 5,08 %, was einen Mehrertrag von 0,21 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Neutral".

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie werden sowohl durch Analysen von Bankhäusern als auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergeben ein insgesamt neutrales langfristiges Bild. Die Diskussionsintensität zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Vienna Insurance Wiener Versicherung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Vienna Insurance Wiener Versicherung eher neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt erhält Vienna Insurance Wiener Versicherung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Neutral"-Bewertung.