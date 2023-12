Vienna Insurance Aktie: Kommt jetzt der Schock?

In den letzten 12 Monaten hat die Vienna Insurance Wiener Versicherung eine Performance von 20 Prozent erzielt, was eine Outperformance von +9,26 Prozent im Branchenvergleich für Unternehmen aus der "Versicherung"-Branche bedeutet. Im Vergleich dazu ist der Durchschnitt der ähnlichen Aktien um 10,75 Prozent gestiegen. Im "Finanzen"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 15,36 Prozent, wobei die Vienna Insurance Wiener Versicherung 4,64 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance wird dem Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie zugeschrieben.

Hinsichtlich der Anlegerstimmung zeigen sich auf sozialen Medien vermehrt positive Meinungen zu Vienna Insurance Wiener Versicherung. In den letzten zwei Wochen überwogen neutrale Themen rund um den Wert. Die Redaktion stuft das Unternehmen basierend auf den Meinungen und Diskussionen als "Neutral" ein.

Mit einer aktuellen Dividendenrendite von 5,08 Prozent liegt Vienna Insurance Wiener Versicherung leicht über dem Branchendurchschnitt von 4,89 Prozent. Die geringe Differenz von 0,19 Prozent führt zu einer "Neutral"-Einschätzung seitens der Redaktion. Es ist wichtig zu beachten, dass die Dividendenrendite ein börsentäglich schwankender Wert ist, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Vienna Insurance Wiener Versicherung bei 25,17 EUR liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 26,3 EUR liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +4,49 Prozent und führt zur Bewertung "Neutral". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 25,69 EUR, was einer Distanz von +2,37 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Basierend auf der technischen Analyse vergibt die Redaktion daher die Gesamtnote "Neutral" für die Aktie von Vienna Insurance Wiener Versicherung.