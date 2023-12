Vienna Insurance Aktie: Alles kein Problem!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt die Aktie von Vienna Insurance Wiener Versicherung intensiv diskutiert, wobei vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden. In den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt jedoch weder stark mit positiven noch mit negativen Themen rund um Vienna Insurance Wiener Versicherung, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Vienna Insurance Wiener Versicherung verläuft derzeit bei 25,17 EUR, was der Aktie die Einstufung "Neutral" einbringt. Der Aktienkurs selbst ging bei 26,2 EUR aus dem Handel und hat damit einen Abstand von +4,09 Prozent aufgebaut. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 25,6 EUR angenommen, was für die Aktie eine Differenz von +2,34 Prozent und damit ein "Neutral"-Signal bedeutet. Die Gesamtbewertung auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Neutral".

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Vienna Insurance Wiener Versicherung derzeit eine Rendite von 5,08 % auf, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt ("Versicherung") von 4,88 % liegt. Aufgrund dieser geringen Differenz von lediglich 0,2 Prozentpunkten wird die Dividendenrendite als "Neutral" eingestuft.

Im Bereich fundamentalen Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Vienna Insurance Wiener Versicherung bei 7,16, was unter dem Branchendurchschnitt (13,07) für die Branche "Versicherung" liegt. Daher wird die Aktie aus fundamentaler Sicht als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung.