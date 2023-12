Viemed Healthcare-Anleger machen nicht mehr mit!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Viemed Healthcare-Aktie weist einen Wert von 86 für die letzten 7 Tage auf. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI für die letzten 25 Tage bei 44,66, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird sie als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Viemed Healthcare.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung bei Viemed Healthcare. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Hinsichtlich der Stärke der Diskussion wurde jedoch eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Viemed Healthcare daher eine "Gut"-Bewertung für diese Stufe.

Im Hinblick auf das Anleger-Sentiment war die Stimmung in sozialen Netzwerken in den letzten Tagen überwiegend negativ. An vier Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. Die Anleger haben sich in den vergangenen Tagen verstärkt über negative Themen im Zusammenhang mit Viemed Healthcare ausgetauscht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie mit "Schlecht" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

In Bezug auf die Dividende schüttet Viemed Healthcare im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Gesundheitsdienstleister eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 88,68 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags.