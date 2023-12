Viemed Healthcare Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein überkauftes Wertpapier könnte kurzfristig Kursrücksetzer erfahren, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für die Analyse ziehen wir den RSI für Viemed Healthcare auf 7- und 25-Tage-Basis heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 86,61 Punkten, was auf eine überkaufte Situation hinweist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Im Vergleich dazu schwankt der 25-Tage-RSI weniger stark, und Viemed Healthcare wird hier als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Dividendenrendite von Viemed Healthcare beträgt derzeit 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 88,67 %. Somit wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Aus charttechnischer Sicht weicht der letzte Schlusskurs von Viemed Healthcare um -13,54 % von dem Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 7,16 USD, und der letzte Schlusskurs liegt auf ähnlichem Niveau (+4,33 %), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Viemed Healthcare-Aktie in Bezug auf die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung zeigt sich eine erhöhte Aktivität im Netz für Viemed Healthcare, was auf eine "Gut"-Einstufung hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnet kaum Änderungen und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit für Viemed Healthcare in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".