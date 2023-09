"Vielfalt ist Zukunft": 15. Verbandskongress der Landschaftsgärtner*innen mit Klara Geywitz (MdB), BA-Vorständin Andrea Nahles u.a.: Mehr Stadtgrün, Fachkräftesicherung, Fairplay / Neues Präsidium

Bad Honnef/Mannheim (ots) -Vom 14. bis 16. September 2023 fand der 15. Verbandskongress des Bundesverbandes Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e. V. (BGL) in Mannheim statt. Unter dem Leitthema "Vielfalt ist Zukunft" sendete der größte Arbeitgeber- und Wirtschaftsverband der grünen Branche zusammen mit namhaften Referentinnen und Referenten aus Bundespolitik, Wirtschaft und Sport Appelle von der Bundesgartenschau (BUGA): für einen schnellen Umbau der Städte mit Grün zu klimaresilienten, artenvielfältigen Lebensräumen, zu gesellschaftlicher Vielfalt und Fachkräftesicherung.Über 300 Gäste waren der Einladung zum 15. BGL-Verbandskongress gefolgt: Auf dem Programm standen am 15. September namhafte Referent*innen wie Bundesbauministerin Klara Geywitz und Andrea Nahles, Vorstandsvorsitzende der Bundesanstalt für Arbeit (BA), zahlreiche Ehrungen sowie Fachexkursionen auf die BUGA 2023, die beispielhaft für nachhaltige, grüne Stadtentwicklung steht.Im nicht-öffentlichen Kongress-Teil am 16. September wählten Delegierte aus den 12 Landesverbänden des Garten-, Landschafts- und Sportplatzbaus den Essener GaLaBau-Unternehmer, bisherigen BGL-Vizepräsidenten und Schatzmeister Thomas Banzhaf zum neuen Präsidenten. Uschi App aus Baden-Württemberg und Matthias Lösch aus Berlin-Brandenburg sind neue Vizepräsident*in; Lutze von Wurmb (ehemaliger Präsident) und Achim Kluge schieden turnusmäßig aus dem BGL-Präsidium aus.Das neue BGL-PräsidiumPräsident (neu): Thomas Banzhaf (Nordrhein-Westfalen)Vizepräsident und Schatzmeister: Paul Saum (Baden-Württemberg)Vizepräsidentin (neu): Uschi App (Baden-Württemberg)Vizepräsidentin: Pia Präger (Bayern)Vizepräsident: Jan Paul (Sachsen-Anhalt)Vizepräsident: Thomas Büchner (Hessen-Thüringen)Vizepräsident (neu): Matthias Lösch (Berlin-Brandenburg)Turnusgemäß schieden aus:Präsident (2017-2023): Lutze von Wurmb (Hamburg)Vizepräsident (2017-2023): Achim Kluge (Niedersachsen-Bremen)"Die Zukunft birgt großes Potenzial für den GaLaBau. Um es zu heben, müssen wir mehr Menschen begeistern und mitnehmen - und das werden wir schaffen!" Thomas Banzhaf, neuer BGL-Präsident seit 16. September 2023Appelle zu Stadtgrün, Vielfalt und Fairplay"Vielfalt ist Zukunft" lautete das Fokusthema des BGL-Verbandskongresses. Das Grußwort des scheidenden BGL-Präsidenten Lutze von Wurmb war ein Bekenntnis zur Vielfalt und Demokratie: So sei Artenvielfalt unser aller Lebensgrundlage. Individuelle und gesellschaftliche Diversität sei die Basis für Demokratie und Wohlstand in Deutschland und kulturelle und politische Vielfalt schließlich die Voraussetzung für ein starkes Europa. Es folgten Beiträge prominenter Redner*innen aus Bundespolitik, Wirtschaft und Sport:- Gärtnern sei hochpolitisch, so Klara Geywitz, Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen. Sie sprach über die dringenden Aufgaben für den Wandel der Städte zu klimaresilienten Lebensräumen der Zukunft mit mehr Grün. Dazu würde der GaLaBau einen ganz wichtigen Beitrag leisten - mehr noch: "Gärtner führen keine Kriege."- Prof. Dr. Diana Pretzell (Bündnis 90/DIE GRÜNEN), die Erste Bürgermeisterin der Stadt Mannheim, hob in ihrem Grußwort die entscheidende Bedeutung der BUGA für die Entwicklung Mannheims zu einer klimaresilienten, lebenswerten Stadt hervor. Ihr Dezernat verantwortet unter anderem die Bereiche Bürgerservice, Klima- und Umweltschutz. Mannheim will bis 2030 klimaneutral werden. "Die Transformation, die wir dringend brauchen, wird in den Städten stattfinden", so Pretzell.- Andrea Nahles, Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit (BA), sprach über Lösungen für den Fachkräftemangel in kleinen und mittelständischen Betrieben. Dabei benannte sie konkrete "Hebel" zur Fachkräftesicherung. Denn man habe in Deutschland das Potenzial, die Hälfte der fehlenden Personalressourcen aus dem Inland zu rekrutieren: zum Beispiel mit Automatisierung als Hilfe in Zeiten schwindender Fachkräftezahlen, den Ausbau der Erwerbstätigkeit von Frauen oder zusätzliche Mobilitätshilfen für Azubis und die "Assistierte Ausbildung" für Betriebe, ein BA-Angebot.- Der ehemalige FIFA-Schiedsrichter und ZDF-Fußballexperte Urs Meier unterhielt das Publikum mit Geschichten über "Fairplay" im Fußball und zog Parallelen zur Wirtschaft."Für eine lebenswerte Zukunft brauchen wir mehr Vielfalt - in Form von Biodiversität, gesellschaftlicher und politischer Vielfalt als Basis für Freiheit und Demokratie, auf dem Arbeitsmarkt, in unseren Netzwerken, Betrieben und Teams." Lutze von Wurmb (BGL-Präsident 09/2017-09/2023)Ehrungen für engagierte Menschen und BUGA2023-AwardsZudem gab es zahlreiche Ehrungen und Awards - für engagierte Menschen und landschaftsgärtnerische Leistungen auf der BUGA2023.Bildmaterial/FototexteAlle Fotos finden Sie unter: https://qrco.de/beA7KDF01: Das BGL-Präsidium (von links): Der neue BGL-Präsident Thomas Banzhaf (NRW), Vizepräsident Paul Saum (Baden-Württemberg), die Vizepräsidentin Pia Präger (Bayern), der turnusmäßig ausgeschiedene Präsident Lutze von Wurmb (Hamburg), die Vizepräsidentin Uschi App (Baden-Württemberg), sowie die Vizepräsidenten Jan Paul (Sachsen-Anhalt), Matthias Lösch (Berlin-Brandenburg) und Thomas Büchner (Hessen-Thüringen). Achim Kluge (1. von rechts) aus Niedersachsen schied turnusmäßig als Präsidiumsmitglied aus. Neu im BGL-Präsidium sind: Uschi App und Matthias Lösch.F02: "Staffelstabübergabe" der BGL-Präsidenten: Der ehemalige BGL-Präsident Lutze von Wurmb (li.) übergibt an seinen Nachfolger Thomas Banzhaf, den die Delegierten am 16. September 2023 beim Verbandskongress in Mannheim zum neuen BGL-Präsidenten wählten.F03: Grün in der Stadt funktioniere wie eine natürliche Klimaanlage: Bundesministerin Geywitz (Bündnis 90/Die Grünen) sprach über die Notwendigkeit und Chancen öffentlicher Investitionen in grün-blaue Infrastruktur und den Umbau der Städte in klimaresiliente, lebenswerte Orte.F04: "Fachkräftesicherung für kleine und mittlere Unternehmen" war der Titel des Vortrags von Andrea Nahles, Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit (BA). Rechts: Der scheidende BGL-Präsident Lutze von Wurmb.F05: "Vision Fairplay - faires Miteinander im Business": Der ehemalige FIFA-Schiedsrichter und ZDF-Fußballexperte Urs Meier sprach darüber, wie das gute Miteinander in seinem Sport eine Blaupause für die Berufswelt sein könnte.