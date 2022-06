Viele Funktionen, ein Preis: Foxit launcht PDF Editor V12 und PDF Editor Pro+ / Dokumente mit neuer Komplettlösung günstig erstellen, bearbeiten, ausfüllen und elektronisch signieren

Berlin / Fremont, Kalifornien, USA (ots) -Foxit (https://www.foxit.com/de/), ein führender Anbieter innovativer PDF- und eSignatur-Produkte und -Dienstleistungen, gab heute den Launch von Foxit PDF Editor Version 12 bekannt. Zusammen mit der Einführung stellt Foxit außerdem PDF Editor Pro + vor, Foxits bisher umfassendstes Lösungsangebot an PDF-Bearbeitungs-Tools.PDF Editor Pro + ist eine Kombination aus PDF Editor und eSign-Lösung, mit der Benutzer Dokumente an einem Ort zu einem erschwinglichen Preis erstellen, bearbeiten, ausfüllen und elektronisch unterschreiben können. Es ist eine Komplettlösung, die aus PDF Editor Pro (Windows) oder PDF Editor (Mac), PDF Editor for Cloud, PDF Editor for Mobile und Foxit eSign (Unterstützung von Cloud- wie auch Mobile-App-Plattformen) besteht. Das umfassende Angebot ermöglicht Usern, ihre PDF-Dokumente überall und auf jeder Plattform zu erstellen, bearbeiten und unterzeichnen - einschließlich Desktop, Mobilgeräten oder Cloud.Einführungsangebot: unbegrenzte eSignaturenKunden, die sich für PDF Editor Pro + entscheiden, erhalten als zusätzlichen Bonus eine unbegrenzte Zahl persönlicher eSignaturen. Die Benutzer können ihre eigenen Dokumente im PDF Editor elektronisch unterzeichnen und das Einholen von eSignaturen für Dokumente, die an mehrere Personen gesendet werden, beliebig oft und ohne zusätzliche Kosten automatisieren."Unser Fokus auf Innovation, Customer Experience und Erschwinglichkeit hat zur Entwicklung von PDF Editor Pro + geführt - unserem bisher umfassendsten und kundenfreundlichsten PDF-Paket", so Phil Lee, Chief Revenue Officer von Foxit. "Es ist uns sehr wichtig, dass unsere Anwender die Werkzeuge haben, die sie benötigen, wo und wann sie sie brauchen - sei es im Büro oder unterwegs. Mit PDF Editor Pro + möchten wir sicherstellen, dass unseren Kunden die notwendigen Bearbeitungs- und eSign-Funktionen immer und überall zur Verfügug stehen."Für Interessierte bietet Foxit eine kostenlose 5-teilige Webinarreihe (https://www.foxit.com/landingpage/2022/foxit-5-Part-Webinar-Series/) mit Tipps für den Business-Alltag.Foxit PDF EditorFoxit PDF Editor ermöglicht Usern, professionelle PDFs mit leistungsstarken und doch einfachen Workflows auf dem Desktop, mobilen Geräten und in der Cloud zu erstellen - ob im Büro, zu Hause oder unterwegs. Die kostengünstige wie sichere Lösung für den Business-Alltag bietet eine funktionsreiche Plattform zum Anzeigen, Erstellen, Bearbeiten, Zusammenarbeiten, Freigeben, Schützen, Organisieren, Exportieren, OCR und Unterschreiben von PDF-Dokumenten. Die Integration mit Foxit eSign macht die elektronische Unterzeichnung von Dokumenten noch einfacher.Zu den Vorteilen und Funktionen von Foxit PDF Editor gehören:- Schnelles und einfaches Aktualisieren von PDF-Dokumenten- Integration mit Foxit eSign zum:- Erstellen, Bearbeiten und Unterzeichnen rechtsverbindlicher Dokumente, ohne den PDF-Editor zu verlassen- Einfaches Einholen von Unterschriften von mehreren Kontakten und Verwalten eines eSignatur-Workflows- PDF in gängige Dateiformate exportieren- PDF-Dateien und -Seiten bearbeiten- PDF-Dateien mit Anmerkungen versehen, gemeinsam nutzen und daran zusammenarbeiten- PDF-Dokumente, Formulare und Portfolios erstellen- Informationen in vertraulichen Dokumenten schützen- Barrierefreiheit von Dokumenten durch assistive Technologien verbessernFoxit PDF Editor V12 bietet zahlreiche Aktualisierungen und Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit. Zu den Highlights gehören:- Hinzufügen von buchhalterischen Berechnungen - Öffnen eines Fensters für die Buchhaltungs-Berechnung innerhalb der Anwendung und anschließendes Einfügen der Berechnung als Kommentar in das PDF-Dokument.- Querverweise - Erstellen von Querverweisen, die im Dokument als Anmerkungen erscheinen und als Links miteinander verbunden sind. Dadurch wird der Prozess der Erstellung mehrerer miteinander verbundener Links in einem PDF-Dokument automatisiert.- Dokumente nebeneinander anzeigen - Erstellen von "Registerkartengruppen" innerhalb eines einzigen Fensters in PDF Editor. Die Gruppen werden nebeneinander angezeigt, so dass die beiden Dokumente in einem einzigen Fenster angezeigt werden können.Mehr über Foxit PDF Editor erfahren Sie unter https://www.foxit.com/de/pdf-editor/Über FoxitFoxit ist ein führender Anbieter innovativer PDF- und eSignatur-Produkte und -Dienstleistungen, der Wissensarbeiter*innen hilft, ihre Produktivität zu steigern und mehr mit Dokumenten zu erreichen. Mit benutzerfreundlicher Desktop-Software, mobile Apps und Cloud-Diensten können User*innen Dokumente mit den integrierten PDF-Editor- und eSign-Angeboten erstellen, bearbeiten, ausfüllen und unterschreiben. Softwareentwickler binden Foxits innovative PDF-Technologie über leistungsstarke, plattformübergreifende Software Developer Kits (SDK) in ihre Anwendungen ein.Foxit hat über 700 Millionen Anwender*innen und über 485.000 Kund*innen in mehr als 200 Ländern, von KMUs bis hin zu global agierenden Konzernen. Das Unternehmen unterhält Niederlassungen in der ganzen Welt, inklusive den USA, Asien, Europa und Australien. Die Europazentrale befindet sich in Berlin. Mehr über Foxit erfahren Sie unter https://foxit.com/de.Pressekontakt:Daniel AuerFaktenkontor GmbH+49 30 6098 05-615Daniel.Auer@Faktenkontor.deOriginal-Content von: Foxit Europe GmbH, übermittelt durch news aktuell