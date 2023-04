Viele Aktienbörsen geschlossen

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT/ZÜRICH/WIEN/NEW YORK/LONDON/PARIS (dpa-AFX) - Am Karfreitag wird an den europäischen Aktienbörsen nicht gehandelt. Geschlossen bleiben unter anderem die Handelssäle in Frankfurt, Zürich, Wien, London und Paris. Auch in den USA ruht das Geschäft. Dort wird allerdings im Gegensatz zu Europa bereits am Montag wieder gehandelt./he/jsl