Video River Networks Inc Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Die Video River Networks-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,01 USD verzeichnet. Der letzte Schlusskurs von 0,00785 USD weicht um -21,5 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 0,01 USD, und der letzte Schlusskurs weist ebenfalls eine Abweichung von -21,5 Prozent auf, was zu einer erneuten "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen positiv über Video River Networks diskutiert wurde. An drei Tagen überwog das Positive, während an zwei Tagen das Negative dominierte. Aktuell zeigen sich jedoch vor allem negative Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität der Anleger ergibt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsintensität hat jedoch abgenommen, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Video River Networks-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Sowohl der 7-Tage-RSI (64,21 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (48,81) führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält die Video River Networks-Aktie gemäß der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments eine "Neutral"-Bewertung.