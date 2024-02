Video River Networks Inc Aktie: Lieber erstmal halten!

Weitere Suchergebnisse zu "Pyrophyte Acquisition Corp":

Die Video River Networks-Aktie hat in der technischen Analyse ein "Schlecht"-Rating erhalten. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt bei 0,01 USD, während der aktuelle Kurs bei 0,00735 USD liegt, was einer Abweichung von -26,5 Prozent entspricht. Ähnlich sieht es beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) aus, auch hier liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-26,5 Prozent). Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt 57,85 und signalisiert somit, dass die Video River Networks-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral". Auch bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 50, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt resultiert daraus für die RSI die Einstufung "Neutral".

Die Stimmung und die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigen keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen. Daher erhält die Video River Networks-Aktie eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Stimmung und die Diskussionsstärke.

Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen neutral eingestellt gegenüber Video River Networks, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Auf dieser Basis erhält das Unternehmen daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Insgesamt wird die Video River Networks-Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet, sowohl in Bezug auf die technische Analyse als auch auf die Stimmung und Diskussionsstärke in den sozialen Medien.