Video Display Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Investoren: Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Video Display eingestellt waren. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält Video Display daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt erhält das Unternehmen von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Video Display-Aktie hat einen Wert von 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und eine "Neutral"-Bewertung erhält. Allerdings zeigt der Vergleich des 7-Tage-RSI mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis (85,71), dass Video Display hier überkauft ist und daher mit "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Video Display.

In den letzten Wochen konnte bei Video Display keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Da keine Auffälligkeiten in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge registriert wurden, wird das Unternehmen in diesen Punkten mit "Neutral" bewertet. Insgesamt bekommt Video Display für diese Stufe daher ein "Neutral".

Bei einer Dividende von 0 % ist Video Display im Vergleich zum Branchendurchschnitt Computer & Peripheriegeräte (11298,05 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, was zu der Einstufung "Schlecht" führt.