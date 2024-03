Video Display Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Die technische Analyse der Video Display-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 1,05 USD liegt. Der letzte Schlusskurs weicht somit um 0 Prozent ab, was zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit 1,03 USD nahe dem letzten Schlusskurs (+1,94 Prozent), was ebenfalls zu einem neutralen Rating führt. Zusammenfassend erhält die Video Display-Aktie also ein neutrales Rating für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung ist die Gesamteinschätzung in den Diskussionsforen und sozialen Medien eher neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität aufwies, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Ebenso gab es in diesem Zeitraum kaum Änderungen in der Rate der Stimmungsänderung, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein neutraler Wert für Video Display.

In Bezug auf die Dividende schüttet Video Display derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Computer & Peripheriegeräte. Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".