Victrex Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

An der Börse London notiert die Aktie Victrex am 05.07.2023, 01:12 Uhr, mit dem Kurs von 1392 GBP. Die Aktie der Victrex wird dem Segment "Spezialchemikalien" zugeordnet.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Victrex einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Victrex jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Für Victrex liegen aus den letzten zwölf Monaten 2 Buy, 2 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 2 Buy, 1 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Buy". Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 1795 GBP. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (1392 GBP) könnte die Aktie damit um 28,95 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Victrex-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.

2. Dividende: Victrex schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Chemikalien auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 3,58 % und somit 18,35 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 21,93 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".

3. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Victrex wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ diskutiert. An vier Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es dagegen vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält Victrex auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.