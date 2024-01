Victrex Aktie: Das hat Gewicht!

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Victrex-Aktie im vergangenen Monat neutral war. Es gab keine signifikante Veränderung in der Diskussionsintensität über das Unternehmen, was ebenfalls zu einem neutralen Rating führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Victrex mit 4,26 Prozent derzeit unter dem Branchendurchschnitt von 8,82 Prozent in der Chemiebranche. Dies führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie.

Der Vergleich des Aktienkurses zeigt, dass Victrex im vergangenen Jahr eine Rendite von -0,38 Prozent erzielt hat, was im Vergleich zum Sektor "Materialien" 16,21 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als gut bewertet.

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist Victrex mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 21,8 einen Wert auf, der 41 Prozent unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Chemikalien" liegt. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie als günstig eingestuft und erhält daher in dieser Kategorie ein gutes Rating.