Victrex Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Victrex weist am 13.05.2023, 02:00 Uhr einen Kurs von 1520 GBP an der Börse London auf. Das Unternehmen wird unter "Spezialchemikalien" geführt.

Unser Analystenteam hat Victrex auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Victrex aktuell 3,58. Damit ergibt sich eine positive Differenz von +0,32 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Chemikalien". Victrex bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Hold"-Bewertung.

2. Anleger: Victrex wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Zu diesem Schluss kommt unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Buy". Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Buy"-Einstufung.

3. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Victrex als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 2 Buy, 1 Hold, 0 Sell. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 1 Buy, 0 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Buy". Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 2193,33 GBP. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 44,3 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 1520 GBP beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".