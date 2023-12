Victrex Aktie: Die Bären zittern!

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Sentiment oder der Kommunikationsfrequenz für die Aktie von Victrex in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was bedeutet, dass in letzter Zeit weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Aus fundamentaler Sicht gilt die Aktie von Victrex als unterbewertet, gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem KGV von 18,14 liegt die Aktie insgesamt 52 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Chemikalien", der bei 37,44 liegt. Daher wird die fundamentale Analyse die Aktie als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zur Aktie von Victrex derzeit 4, was zu einer negativen Differenz von -4,58 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Chemikalien" führt. Daher erhält Victrex eine "Schlecht"-Bewertung für diese Dividendenpolitik von den Analysten.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten für Victrex 2 Mal die Einschätzung "Gut", 2 Mal die Einschätzung "Neutral" und 0 Mal das Rating "Schlecht" vergeben. Langfristig erhält die Aktie daher von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Es liegen keine Analystenupdates zu Victrex aus dem letzten Monat vor. Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 19,84 Prozent und geben ein mittleres Kursziel von 1742,5 GBP an. Dies führt insgesamt zu einer "Gut"-Einschätzung durch institutionelle Analysten für die Bewertung der Aktie.