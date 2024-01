Victory Square Technologies Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Das Internet hat eine große Auswirkung auf die Stimmung und die Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien. Bei Victory Square wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, und die Rate der Stimmungsänderung war eher negativ. Daher wird das langfristige Stimmungsbild als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse wird die Victory Square derzeit als "Schlecht" eingestuft, da der GD200 des Wertes bei 0,14 CAD liegt und der Kurs der Aktie (0,13 CAD) um -7,14 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,12 CAD, was einer Abweichung von +8,33 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

In den letzten zwei Wochen wurde Victory Square von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst wird die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 37,5 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 zeigt ebenfalls an, dass Victory Square weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält Victory Square daher eine "Neutral"-Bewertung für die Diskussionstiefe, die technische Analyse und die Anleger-Stimmung.