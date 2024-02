Victory Securities Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Anzeiger für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Die Victory Securities-Aktie zeigt einen RSI-Wert von 5 für die letzten 7 Tage, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der 7-Tage-RSI bei 38,27 und der RSI25 bei 38,27, was darauf hindeutet, dass Victory Securities weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft und erhält insgesamt eine "Gut"-Bewertung nach RSI-Analyse.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche hat Victory Securities in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +56,43 Prozent erzielt, während die durchschnittliche Performance in diesem Bereich bei -13,1 Prozent lag. Im "Finanzen"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -13,67 Prozent, wobei Victory Securities um 57 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Victory Securities im Vergleich zur Branche Kapitalmärkte eine Dividendenrendite von 0,66 % aus, was 5,26 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 5,93 %. Daher wird die Dividendenrendite als niedriger eingestuft und führt zur Bewertung "Schlecht".

In fundamentalen Begriffen ist Victory Securities im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Kapitalmärkte) aus Sicht der Analysten überbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 27,39, was einen Abstand von 6 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 25,75 ergibt. Auf fundamentalen Basis erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Empfehlung.