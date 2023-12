Victory Oilfield Tech Aktie: Das war ja klar …

Der Relative Strength Index, oder RSI, misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der Victory Oilfield Tech liegt bei 47,37, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird dies als "Neutral" eingestuft. Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus, und hier bewegt sich der RSI für die Victory Oilfield Tech bei 43, was ebenfalls als "Neutral" angesehen wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

Die Diskussionen über Victory Oilfield Tech in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass es in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert gab. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft. Die Redaktion ist der Meinung, dass die Aktie von Victory Oilfield Tech bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet ist.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Victory Oilfield Tech aktuell bei 0,42 USD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Gut". Der Aktienkurs selbst ging bei 0,55 USD aus dem Handel, was einem Abstand von +30,95 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ein Niveau von 0,65 USD angenommen, was einer Differenz von -15,38 Prozent entspricht und somit ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

Die Stimmung und Aktivität in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb Victory Oilfield Tech von uns eine "Neutral"-Bewertung bekommt. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Neutral" bewertet.