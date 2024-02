Victory Goldfields Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Weitere Suchergebnisse zu "Fletcher Building":

Die technische Analyse der Victory Metals-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen bei 0,23 AUD liegt, was nahe am aktuellen Schlusskurs von 0,24 AUD (+4,35 Prozent) ist. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, der bei 0,22 AUD liegt, und vergleicht ihn mit dem aktuellen Schlusskurs (+9,09 Prozent), ergibt sich eine "Gut"-Bewertung.

Die Dividendenrendite für Victory Metals beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie liegt. Aus diesem Grund erhalten sie eine "Neutral"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv, mit 13 Tagen, an denen positive Themen überwogen, und nur einem Tag, an dem negative Themen dominierten. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Victory Metals-Aktie zeigt keine Überkauft- oder Überverkauft-Signale. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (33) als auch der RSI der letzten 25 Tage (43,48) erhalten eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt die technische Analyse ein "Neutral"-Rating für Victory Metals.

