Victory Goldfields Aktie: Kommen hier irgendwann auch wieder bessere Zeiten?

Die Victory Metals-Aktie hat in der technischen Analyse eine schlechte Bewertung erhalten. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 0,23 AUD, während der aktuelle Kurs bei 0,21 AUD liegt, was eine Abweichung von -8,7 Prozent ergibt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt bei 0,23 AUD, was zu einer weiteren Abweichung von -8,7 Prozent führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Dividendenrendite für Victory Metals beträgt 0 Prozent und liegt damit nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie. Aufgrund dessen erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Das Anleger-Sentiment für Victory Metals war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Überwiegend positive Diskussionen führten zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Der Relative Strength-Index zeigt für die Victory Metals-Aktie einen Wert für den RSI7 von 85,71, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, sowie einen Wert für den RSI25 von 65, der eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

