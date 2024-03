Victory Capital Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Victory Capital liegt derzeit bei 10, was bedeutet, dass die Börse 10,58 Euro für jeden Euro Gewinn zahlt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche ist dies eine Unterbewertung um 83 Prozent. In der Kategorie "Kapitalmärkte" beträgt der durchschnittliche Wert momentan 62, was die Unterbewertung von Victory Capital bestätigt und zu einer positiven Bewertung auf Grundlage des KGV führt.

In der technischen Analyse erreicht der gleitende Durchschnittskurs von Victory Capital 33,8 USD, während die Aktie selbst bei 41,83 USD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung von +23,76 Prozent im Vergleich zum GD200 und +12,27 Prozent im Vergleich zum GD50. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Gesamtbewertung auf technischer Basis.

Die Dividendenpolitik von Victory Capital wird hingegen negativ bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei 3 liegt, was eine negative Differenz von -2,79 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt darstellt.

Die Analysteneinschätzung auf langfristiger Basis bewertet die Aktie von Victory Capital als "Gut", basierend auf den Bewertungen von 18 Analysten, von denen 1 die Aktie positiv und keiner negativ bewertet hat. Obwohl keine aktuellen Analystenupdates vorliegen, erwarten die Analysten im Mittel ein Kursziel von 38 USD, was einer Erwartung von -9,16 Prozent entspricht. Basierend auf allen Analystenschätzungen wird die Aktie daher neutral bewertet.