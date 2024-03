Victory Capital Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Bei Victory Capital gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild. Weder positiv noch negativ gab es auffällige Tendenzen in den sozialen Medien, die als Grundlage für die Auswertung dienten. Daher wird das Kriterium der Stimmung mit "Neutral" bewertet. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion festgestellt werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Victory Capital für diese Stufe daher ein "Schlecht".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An acht Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün an, und negative Diskussionen wurden nicht verzeichnet. An insgesamt zwei Tagen war die Stimmung neutral. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger überwiegend positiv gestimmt. Infolgedessen wird die Aktie von der Redaktion mit einem "Gut" bewertet. Somit ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Von insgesamt 1 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten für die Victory Capital-Aktie waren 1 Einstufungen "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht". Das ergibt im Durchschnitt ein "Gut"-Rating für das Wertpapier. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber aus den abgegebenen Kurszielen ergibt sich ein Durchschnitt von 38 USD. Das bedeutet, dass die Aktie um -4,21 Prozent fallen könnte. Die daraus resultierende Empfehlung ist "Neutral". Zusammengefasst erhält Victory Capital von den Analysten somit ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 31,25 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI25, der die letzten 25 Tage betrachtet, zeigt hingegen an, dass Victory Capital überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält Victory Capital eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.