Victory Capital Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Die Victory Capital-Aktie wird in Bezug auf die Dividende von 3,94 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Kapitalmärkte (5,71 %) als geringer eingestuft, da die Differenz 1,77 Prozentpunkte beträgt. Dies führt zu einer aktuellen Bewertung von "Schlecht".

In den letzten zwölf Monaten erhielt Victory Capital insgesamt 2 Analystenbewertungen. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist "Gut", bestehend aus 2 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Victory Capital. Basierend auf einer Kursprognose von 38 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 5,73 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Victory Capital daher eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Victory Capital-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 32,67 USD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 35,94 USD, was eine positive Abweichung von 10,01 Prozent darstellt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt unterstützen diese positive Einschätzung, da der letzte Schlusskurs jeweils über dem Durchschnitt liegt. Somit wird die Victory Capital-Aktie auch auf kurzfristiger Basis mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Victory Capital-Aktie hat einen Wert von 38, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI zeigen, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung nach RSI führt.