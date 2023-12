Victory Capital Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

Der Aktienkurs von Victory Capital hat im vergangenen Jahr eine beachtliche Rendite von 31,12 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Finanzen" eine Überperformance von 21,13 Prozent bedeutet. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus dem Bereich "Kapitalmärkte" beträgt 16,34 Prozent, und Victory Capital liegt mit einer Rendite von 14,78 Prozent darüber. Aufgrund dieser guten Leistung wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Die Stimmung und Einschätzungen zu Victory Capital in den sozialen Medien zeigen überwiegend positive Meinungen in den Diskussionen der letzten zwei Wochen. Die aktuellen Kommentare und Themen rund um das Unternehmen deuten darauf hin, dass die Aktie angemessen bewertet ist und als "Gut" eingestuft wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) gibt an, dass die Aktie von Victory Capital als Neutral-Titel einzustufen ist, basierend auf Werten von 36,28 für RSI7 und 38,41 für RSI25.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten der Victory Capital 2-mal eine gute Bewertung, 0-mal eine neutrale Bewertung und 1-mal eine schlechte Bewertung gegeben, was langfristig zu einer neutralen Einschätzung führt. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates, jedoch erwarten sie eine Entwicklung von -4,82 Prozent, was zu einem mittleren Kursziel von 32,67 USD führt. Auch aus Sicht institutioneller Analysten wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.