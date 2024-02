Das sollten Citic Heavy Industries-Anleger wissen!

Die Stimmung und das Interesse der Anleger sind wichtige Faktoren bei der Bewertung von Aktien. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine Rolle. Wir haben uns genauer mit der Aktie von Citic Heavy Industries befasst und dabei verschiedene Faktoren untersucht.

Die Diskussionsintensität im Internet zeigte eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für Citic Heavy Industries blieb indes unverändert, was zu einem "Neutral"-Rating führte. Insgesamt ergibt sich daher für das langfristige Stimmungsbild eine "Schlecht"-Note.

Die technische Analyse betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Relative Strength-Index (RSI). Die Citic Heavy Industries ist aktuell mit dem Wert 3,13 überverkauft, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 40, was als Signal für Neutralität betrachtet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einstufung im Rahmen des RSI.

Die Diskussion in Social Media zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren gegenüber Citic Heavy Industries. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Auf Basis der Stimmungsanalyse erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung.

In den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Citic Heavy Industries-Aktie ein Durchschnitt von 3,88 CNH für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 4,18 CNH, was eine positive Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt eine positive Abweichung, was zu einer "Gut"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt.

Insgesamt erhält die Citic Heavy Industries-Aktie also positive Bewertungen im Rahmen der Stimmung, der technischen Analyse und der charttechnischen Analyse.