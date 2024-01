Victory Capital Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Die Dividendenrendite von Victory Capital beträgt derzeit 3,94 Prozent, was 2,3 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung durch Analysten. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für Victory Capital einen 7-Tage-RSI von 61,11 Punkten, was auf ein neutrales Rating hinweist. Der RSI25 liegt bei 43,67 Punkten, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. In Bezug auf den Aktienkurs hat Victory Capital eine Rendite von 31,12 Prozent erzielt, was 20,06 Prozent über dem Durchschnitt im Finanzsektor liegt. Im Bereich Kapitalmärkte liegt die Rendite sogar um 10,75 Prozent über dem Durchschnitt. Dadurch erhält die Aktie insgesamt eine positive Bewertung. Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine geringere Diskussionsintensität und eine negative Stimmungsänderung, was zu einer negativen Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine schlechte Einstufung von Victory Capital.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Victory Capital-Analyse vom 02.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Victory Capital jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Victory Capital-Analyse.

Victory Capital: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...