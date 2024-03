Victory Capital Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und Diskussionen über Aktien. Victory Capital verzeichnet eine starke Diskussionstätigkeit in den sozialen Medien, was zu einer positiven Stimmungsänderung und einer insgesamt positiven Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage einen aktuellen Wert von 33,76 USD, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 41,71 USD liegt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 37,1 USD liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Fundamental gesehen ist Victory Capital im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt unterbewertet, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,58 im Vergleich zum Branchen-KGV von 63,24, was zu einer positiven Empfehlung führt.

Analysten bewerten die Aktie von Victory Capital langfristig als "Gut", mit einem erwarteten Kursziel von 38 USD, was einer neutralen Bewertung entspricht. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Einschätzung aufgrund der verschiedenen Bewertungskriterien.