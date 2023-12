Victory Capital Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Weitere Suchergebnisse zu "GBL":

Victory Capital hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt 3 Analystenbewertungen erhalten. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist "Neutral" und setzt sich aus 2 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Victory Capital. Die durchschnittliche Kursprognose beträgt 32,67 USD für das Wertpapier, was einem Abwärtspotential von -4,29 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 34,13 USD, folgt man der Meinung der Analysten. Dies führt zu einer "Neutral"-Empfehlung. Zusammenfassend erhält Victory Capital somit eine "Neutral"-Bewertung.

Hinsichtlich der Fundamentaldaten beträgt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) aktuell 9,52 und liegt damit 82 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Kapitalmärkte) von 51. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb Victory Capital auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Victory Capital derzeit bei 3,94 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt der "Kapitalmärkte"-Branche von 5,78 liegt. Dies führt zu einer Differenz von -1,84 Prozent, wodurch die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik erhält.

Die Stimmung in Bezug auf die Aktienkurse lässt sich nicht nur anhand von harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die öffentliche Meinung einschätzen. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich Victory Capital untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. In den letzten zwei Tagen haben die Nutzer jedoch vor allem negative Themen rund um Victory Capital aufgegriffen. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung in Bezug auf die Stimmung, und die Redaktion kommt zu dem Schluss, dass Victory Capital hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft werden muss.

