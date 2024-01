Victory Capital Aktie: Anleger aufgepasst!

Die Investmentgesellschaft Victory Capital hat eine Dividendenrendite von 3,94 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,63 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten die Einschätzung für Victory Capital 2 Mal als "Gut", 0 Mal als "Neutral" und 1 Mal als "Schlecht" bewertet. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Victory Capital-Aktie beträgt aktuell 75, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating. Die Analyse des RSI der letzten 25 Handelstage ergibt jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich mit ähnlichen Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche hat Victory Capital in den letzten 12 Monaten eine Performance von 31,12 Prozent erzielt, was eine Outperformance von +12,13 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich mit dem "Finanzen"-Sektor liegt die Rendite von Victory Capital 20,43 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.