Victorian Plumbing Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten Victorian Plumbing zweimal die Bewertung "Gut" und keinmal die Bewertung "Neutral" oder "Schlecht" vergeben. Auf lange Sicht erhält das Unternehmen somit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Es gab keine aktuellen Updates von Analysten in Bezug auf Victorian Plumbing im letzten Monat. Die Analysten haben auch den aktuellen Kurs von 91,5 GBP im Blick. Basierend darauf erwarten sie eine Entwicklung von 26,78 Prozent und haben ein mittleres Kursziel von 116 GBP festgelegt. Diese Entwicklung wird als "Gut" bewertet, was in der Gesamtbewertung durch institutionelle Analysten zu einem "Gut" führt.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Victorian Plumbing. Die Stimmung kann sich ändern, wenn die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da keine Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnte keine signifikante Veränderung festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Victorian Plumbing daher in dieser Kategorie ein "Neutral".

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien bezüglich Victorian Plumbing ist insgesamt besonders positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen zeigt, dass insbesondere positive Themen im Mittelpunkt standen. Daher erhält das Unternehmen in Bezug auf die Anleger-Stimmung insgesamt die Einschätzung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der Victorian Plumbing liegt bei 60,53, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 34, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".