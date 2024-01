Victorian Plumbing Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Die Victorian Plumbing-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 80,29 GBP verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie jedoch bei 92,6 GBP, was einem Anstieg von 15,33 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält sie daher eine "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 84,57 GBP liegt mit einem Schlusskurs über diesem Wert (+9,5 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Victorian Plumbing liegt bei 80,52, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit einem Wert von 41,67 eine "Neutral"-Einschätzung.

Langfristig gesehen wird die Victorian Plumbing-Aktie von Analysten positiv bewertet, mit einem Kursziel von 116 GBP, was einer erwarteten Performance von 25,27 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher von Analysten eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Victorian Plumbing eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung der Anlegerstimmung führt.