Victorian Plumbing Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Die Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 2 positive Bewertungen für die Aktie von Victorian Plumbing abgegeben, während keine neutralen oder negativen Bewertungen vorliegen. Somit wird die langfristige Einstufung als "Gut" angesehen. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 116 GBP, was einer erwarteten Kursentwicklung von 28,32 Prozent entspricht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Victorian Plumbing hat die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer neutralen Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb ebenfalls unverändert, was die Neutral-Einstufung bestätigt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Aktienkurs von Victorian Plumbing bei 90,4 GBP liegt, was einem Abstand von +12,24 Prozent zur 200-Tage-Linie entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich ein positiver Wert von +5,39 Prozent, was auf ein gutes Signal hinweist.

Die Stimmung auf den sozialen Plattformen bezüglich Victorian Plumbing ist größtenteils positiv, und auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert. Daher wird die Aktie auch in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft.