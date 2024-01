Victoria's Secret & Company Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei einem überverkauften Titel eher Kursgewinne möglich sind. Für Victoria's Secret & liegt der RSI7 aktuell bei 77,53 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt weniger starke Schwankungen im Vergleich. Auf dieser Basis wird die Aktie weder als überkauft noch überverkauft bewertet, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Victoria's Secret & besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Anleger zeigen Interesse an positiven Themen, und daher erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Von insgesamt 4 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Victoria's Secret &-Aktie sind 0 Einstufungen "Gut", 4 "Neutral" und 0 "Schlecht". Dadurch ergibt sich im Durchschnitt ein "Neutral"-Rating für das Wertpapier. Die durchschnittlichen Kursziele liegen bei 38,25 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 53,37 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Gut". Insgesamt erhält Victoria's Secret & somit ein "Gut"-Rating von den Analysten.

In den letzten Wochen wurde eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt. Bei Victoria's Secret & wurden positive Auffälligkeiten registriert, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Punkt führt. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, weshalb eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Zusammengefasst bekommt Victoria's Secret & für diese Stufe daher ein "Gut"-Rating.