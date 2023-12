Victoria's Secret & Company Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Analysteneinschätzung: In den letzten 12 Monaten haben Analysten Victoria's Secret 4-mal die Einschätzung "Neutral", 0-mal die Einschätzung "Gut" und 0-mal das Rating "Schlecht" vergeben. Langfristig betrachtet wird dem Unternehmen von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral" verliehen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Victoria's Secret vor, aber der aktuelle Kurs von 26,64 USD wird von Analysten mit einer erwarteten Entwicklung von 43,58 Prozent bewertet, was ein mittleres Kursziel bei 38,25 USD ergibt. Diese Entwicklung wird als "Gut" eingestuft, und insgesamt erhält das Unternehmen von institutionellen Analysten die Bewertungsstufe "Gut".

Technische Analyse: Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von Victoria's Secret liegt bei 22,74 USD, was eine Abweichung von +17,15 Prozent zum aktuellen Kurs von 26,64 USD ergibt. Die Aktie erhält daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 20,16 USD über dem letzten Schlusskurs (+32,14 Prozent), was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Sentiment und Buzz: Die Stimmung in der Internet-Kommunikation hat sich für Victoria's Secret in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine verringerte Aktivität der Marktteilnehmer in den letzten vier Wochen, was auf ein gefallendes Interesse hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Anleger: In den sozialen Medien war die Stimmung in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Victoria's Secret. Es gab insgesamt acht positive und fünf negative Tage, sowie einen Tag ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral. Auf Basis der Stimmungsanalyse erhält Victoria's Secret daher eine "Gut"-Einschätzung und von der Redaktion ein "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung.