Victoria's Secret & Company Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

In den letzten Wochen gab es eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Victoria's Secret & - und zwar hin zum Negativen. Dies ergibt sich aus der Auswertung der Diskussionen in den sozialen Medien, die von Marktteilnehmern geführt werden. Da hier vermehrt negative Themen aufgegriffen wurden, wird das Stimmungsbild als "Schlecht" bewertet. Ebenso wurde eine abnehmende Diskussion über das Unternehmen festgestellt, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird Victoria's Secret & daher auf dieser Ebene als "Schlecht" eingestuft.

Die Anleger waren in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt, allerdings zeigen die neuesten Nachrichten hauptsächlich negative Tendenzen. Aufgrund dieser Gemengelage erhält das Unternehmen von der Redaktion eine "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Für die technische Analyse wird der Relative-Stärke-Index (RSI) herangezogen, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Sowohl der RSI auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis zeigt an, dass Victoria's Secret & weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Victoria's Secret & insgesamt 4 Analystenbewertungen, die im Durchschnitt als "Neutral" eingestuft wurden. Die Kursprognose zeigt jedoch ein Aufwärtspotenzial von 47,74 Prozent, was eine "Gut"-Empfehlung darstellt. Insgesamt erhält das Unternehmen in diesem Abschnitt also eine "Gut"-Bewertung.