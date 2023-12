Victoria's Secret & Company Aktie: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

Weitere Suchergebnisse zu "Butterfly Network":

Die Bewertung der Analysten für die Aktie von Victoria's Secret & liegt im Durchschnitt bei "Neutral". Von insgesamt 4 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten wurden 0 als "Gut" und 4 als "Neutral" eingestuft. Die durchschnittlichen Kursziele liegen bei 38,25 USD, was einen Anstieg um 32,72 Prozent vom letzten Schlusskurs (28,82 USD) bedeutet. Daher wird die Aktie von den Analysten insgesamt als "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) der Victoria's Secret & Aktie derzeit bei 36,17 liegt, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Auch der RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt eine neutrale Einstufung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln gemischte Stimmungen wider. Während in den vergangenen Wochen überwiegend negative Meinungen geäußert wurden, gab es in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen. Die Redaktion kommt daher zu dem Ergebnis, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass die Aktivität rund um die Aktie durchschnittlich ist, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Allerdings gab es eine negative Änderung in der Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.