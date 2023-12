Victoria's Secret & Company Aktie: Jetzt wird es spannend!

Weitere Suchergebnisse zu "Banco Bradesco Vz":

Der Relative Strength Index (RSI) für die Victoria's Secret &-Aktie zeigt in den letzten 7 Tagen einen Wert von 37, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Ein Vergleich mit dem 25-Tage-RSI (36,92) bestätigt diese Einschätzung, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für Victoria's Secret & basierend auf dem RSI.

In den letzten zwölf Monaten ergaben sich aus Analysteneinschätzungen 0 Gut, 4 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen für die Aktie, was im Durchschnitt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 38,25 USD, was eine "Gut"-Empfehlung mit einer potenziellen Steigerung um 41,56 Prozent vom letzten Schlusskurs (27,02 USD) bedeutet. Insgesamt erhält die Victoria's Secret &-Aktie also eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie mit einem Kurs von 27,02 USD derzeit +20,2 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage und +20,68 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage entfernt ist. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung aus charttechnischer Sicht.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Victoria's Secret & überwiegend negativ diskutiert, wobei in den letzten ein, zwei Tagen die Diskussionen vor allem positiver Natur waren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

