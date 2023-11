Victoria's Secret & Company Aktie: Gute Nachrichten, Schlechte Nachrichten

Die Victoria's Secret &-Aktie wird durch verschiedene Analysemethoden bewertet, um Anlegern eine Orientierung über den aktuellen Trend des Wertpapiers zu geben. Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage zeigt einen aktuellen Wert von 23,43 USD, was in der Nähe des letzten Schlusskurses von 23,58 USD liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage mit einem Wert von 18,17 USD, zeigt der letzte Schlusskurs einen Unterschied von +29,77 Prozent, was zu einer positiven Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird ebenfalls zur Bewertung herangezogen. Der 7-Tage-RSI beträgt 18,32 Punkte, was auf eine überverkaufte Aktie hinweist und somit zu einer positiven Bewertung führt. Hingegen ergibt der RSI25 eine neutrale Einstufung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Die Analysteneinschätzung basierend auf 4 Bewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten zeigt ein durchschnittliches "Neutral"-Rating. Die Kursziele der Analysten ergeben einen Durchschnitt von 38,25 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 62,21 Prozent steigen könnte. Dies führt zu einer positiven Empfehlung.

Die Anlegerstimmung, die in der Social-Media-Diskussion beobachtet wurde, zeigt eine neutrale Einstellung in den letzten Tagen. Jedoch sind die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Insgesamt erhält die Victoria's Secret &-Aktie in den verschiedenen Bewertungskategorien unterschiedliche Einstufungen, aber insgesamt wird sie positiv bewertet.