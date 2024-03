Victoria's Secret & Company Aktie: Aufgepasst!

In den letzten Tagen war die Stimmung in sozialen Netzwerken überwiegend negativ, was auch das Anleger-Sentiment beeinflusst hat. Die Diskussion war an sechs Tagen von positiven Themen geprägt, während an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. Vor allem negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Victoria's Secret & wurden verstärkt diskutiert, was dazu führte, dass die Redaktion die Aktie als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Victoria's Secret & Aktie derzeit mit einem Wert von 80,21 als überkauft gilt. Dies führt zu einer Einstufung des Signals als "Schlecht". Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich jedoch ein Wert von 63, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt ergibt sich dadurch eine Gesamteinstufung des RSI als "Schlecht".

Im vergangenen Jahr erhielt Victoria's Secret & insgesamt 1 Analystenbewertung, mit einer durchschnittlichen Bewertung von "Neutral". Die Kursprognose liegt bei 20 USD für das Wertpapier, was ein Aufwärtspotenzial von 2,99 Prozent bedeutet. Dies führt zu einer "Neutral"-Empfehlung für die Aktie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes. Die Aufmerksamkeit über das Unternehmen hat jedoch abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt.

Zusammenfassend ergibt sich für Victoria's Secret & eine Gesamtbewertung als "Schlecht" basierend auf dem Anleger-Sentiment, dem RSI und dem Sentiment/Buzz.