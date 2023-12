Victoria ist zurück!

Das Internet spielt eine zunehmend wichtige Rolle bei der Einschätzung von Aktien. Diskussionen und Stimmungen in den sozialen Medien können die Einschätzungen verstärken oder sogar umdrehen. Bei Victoria wurde eine mittlere Diskussionstätigkeit festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte in letzter Zeit kaum Veränderungen, was insgesamt zu einem neutralen Stimmungsbild führt.

Von fundamentaler Seite betrachtet, zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) eine unterbewertete Aktie im Vergleich zur Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter". Das aktuelle KGV von Victoria beträgt 19 im Vergleich zu einem Branchendurchschnitt von 30, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Analystenbewertungen zeigen, dass von insgesamt 1 Analystenbewertungen 1 positiv sind. Die durchschnittliche Beurteilung ist demnach "Gut". Die Analysten im Schnitt kommen zu einer ähnlichen Beurteilung, was zu einem Gesamtrating von "Gut" führt. Die abgegebenen Kursziele deuteten darauf hin, dass die Aktie um etwa 95,44 Prozent steigen könnte, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Victoria. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Victoria eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Zusammenfassend erhält Victoria in Bezug auf die Anlegerstimmung und die fundamentale Einschätzung ein "Neutral"-Rating.