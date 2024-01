Victoria Gold-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Victoria Gold":

Die Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Bei der längerfristigen Betrachtung dieses Aspekts wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Victoria Gold zeigt interessante Ausprägungen in dieser Analyse. Die Diskussionsintensität ändert sich stark aufgrund einer erhöhten Aktivität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für Victoria Gold.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Victoria Gold insgesamt 3 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers "Gut" ist. Diese setzt sich aus 2 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose von 15,33 CAD ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 133,03 Prozent. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung für Victoria Gold.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Victoria Gold aktuell bei 7,63 CAD verläuft, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt, da der Aktienkurs selbst bei 6,58 CAD liegt und somit einen Abstand von -13,76 Prozent aufweist. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich jedoch ein "Neutral"-Signal, da der GD50 derzeit bei 6,36 CAD liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Victoria Gold-Aktie beträgt 71, was auf ein "überkauft"-Rating hinweist. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 54,02, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating für Victoria Gold.