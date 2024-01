Victoria Gold Aktie: Ist es vollbracht?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert es auf einen Bereich von 0 bis 100. Für Victoria Gold beträgt der RSI 54,24, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 43,32, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral".

In Bezug auf langfristige Bewertungen schätzen Analysten die Aktie von Victoria Gold als "Gut" ein. Von 18 analysierenden Experten bewerteten 2 sie als "Gut", 1 als "Neutral" und keiner als "Schlecht". Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 15,33 CAD, was einer Erwartung von 125,82 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Schätzungen erhält die Aktie daher eine Bewertung von "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Victoria Gold derzeit bei 7,66 CAD liegt, während der aktuelle Kurs 6,79 CAD beträgt. Dies führt zu einer negativen Differenz von -11,36 Prozent und somit zu einer Bewertung von "Schlecht". Auf der anderen Seite liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 6,33 CAD, was eine positive Differenz von +7,27 Prozent ergibt und somit zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Victoria Gold lässt sich nicht nur anhand von harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand von weichen Faktoren wie der öffentlichen Meinung einschätzen. Die Analyse sozialer Plattformen zeigt, dass die Kommentare neutral waren, jedoch in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positiv waren. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.