Victoria Gold-Aktie: Diese Ergebnisse sind überzeugend! 

Noch Anfang des Monats hat sich BMO Capital gemeldet und die Victoria Gold-Aktie mit einem Kauf-Rating versehen. Inzwischen kam es tatsächlich zu einer dynamischen Aufwärtsbewegung. So konnte der Kurs seit Mitte letzten Monats um in der Spitze rund 50% anziehen. Untermauert wird dies mit herausragenden Ergebnissen des Raven Proximal Explorationsprogramms. Hierbei handelt es sich um ein Goldprojekt bei Dublin Gulch. Aktuell umfasst die Ressourcenschätzung für Raven etwa 1,1 Millionen Unzen. Innerhalb der 2022er-Saison wurden auf dem gesamten Claim Diamantbohrungen durchgeführt.

Bullen weiter auf dem Vormarsch!

Im Zuge des Anstiegs der letzten Wochen kommt es aktuell zum Erreichen der harten Widerstandszone von etwa 10,00 kanadischen Dollar. Hierbei handelt es sich um eine Zone, welche schon mehrfach für Unterstützung, aber auch Widerstand gesorgt hat. Idealerweise können die Bullen diesen Preisbereich nun per Wochen- oder Monatsschlusskurs übersteigen. Damit eröffnet sich dann eine Weiterführung der Aufwärtsbewegung in den Bereich von 20,00 kanadischen Dollar. Sollte der Widerstandsbereich allerdings zu hart sein, so droht ein nochmaliger Rücklauf in Richtung des 2022er-Tiefpunkts.

Victoria Gold-Aktie – Die Tendenz ist eher seitwärts!

Die Gesamtauswertung der Trendanalyse sieht wie folgt aus. Von zusammengefasst 30 Bewertungskriterien sind 15 als bullisch anzusehen. Das sind 50.00 %. Demnach wird der Status hier auf „Neutral“ gesetzt. Aufgrund dessen kann es möglicherweise sinnvoll sein, die Victoria Gold-Aktie später zu kaufen, wenn die Trendlage eindeutiger und nachhaltiger ist. Von den Bullen muss weiterhin Gas gegeben werden.