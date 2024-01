Victoria Aktie: Das könnte richtig bitter werden!

Die Victoria-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 493,58 GBP verzeichnet, während der letzte Schlusskurs bei 279,5 GBP lag, was einer Abweichung von -43,37 Prozent entspricht. Dies führt zu einer negativen charttechnischen Bewertung. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (311,1 GBP) liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Victoria-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Von insgesamt 1 Analystenbewertung in den letzten zwölf Monaten für die Victoria-Aktie wurden 1 als "Gut", 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" eingestuft, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Victoria, aber aus den abgegebenen Kurszielen ergibt sich ein Durchschnitt von 600 GBP, was auf eine mögliche Steigerung um 114,67 Prozent vom letzten Schlusskurs (279,5 GBP) hindeutet und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien im Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Victoria bei -32,68 Prozent, was mehr als 39 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche liegt die Rendite von Victoria mit 32,7 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Dividendenrendite von Victoria beträgt derzeit 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 4,43 %. Mit nur 4,43 Prozentpunkten Unterschied wird dies als "Schlecht" eingestuft.