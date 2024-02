Victoria Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig eher Kursrückgänge erfahren, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Bei Victoria wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 63,53 Punkten, was darauf hindeutet, dass Victoria weder überkauft noch überverkauft ist, und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI für Victoria liegt bei 45,96, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar verändern, und dies kann Auswirkungen auf Aktien haben. Bei Victoria wurde eine mittlere Diskussionsaktivität in den sozialen Medien festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was zu dem Gesamtergebnis "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Die Anleger-Stimmung bei Victoria in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den letzten beiden Wochen standen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu der Gesamtbewertung "Neutral" führt.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt die Aktie von Victoria mit 19,27 deutlich niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" mit einem KGV von 32,68. Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.