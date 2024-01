Victoria Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" betrachtet wird. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI der Victoria liegt bei 58,27, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, beträgt 39,78 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung für die Victoria.

In Bezug auf die Dividende wird die Dividendenrendite als Verhältnis zwischen Dividende und aktuellem Aktienpreis angegeben. Die Dividendenrendite von Victoria liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 4,44 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien über den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Victoria besonders positiv diskutiert, jedoch waren die Diskussionen in den letzten ein, zwei Tagen vor allem von negativen Themen geprägt. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat die Victoria in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -32,68 Prozent erzielt, was mehr als 38 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche von 0,63 Prozent liegt die Victoria deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.